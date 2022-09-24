В Кокшетау ликвидировали нарколабораторию

Незаконный бизнес по производству наркотиков в Кокшетау организовали трое жителей Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

22 сентября при совместной спецоперации подразделений по противодействию наркопреступности и криминальной полиции ДП Акмолинской области в Кокшетау задержали закладчика наркотических средств.

У него обнаружили 11 пакетиков с марихуаной общим весом 195 г. Полицейские установили, что 20-летний задержанный является жителем города Аксу Павлодарской области.

При выяснении канала приобретения наркотика полицейские задержали еще одного 21-летнего павлодарца. При нем полицейские обнаружили аналогичное вещество весом 145 г.

Полицейские установили, что марихуана изготавливалась на территории Кокшетау.

При третьей спецоперации полицейские задержали организатора подпольной нарколаборатории – жителя Павлодара – в арендованном частном доме.

При обыске полиция изъяла 10 кустов конопли, общий вес которых составил 1,32 кг, и два пакета с высушенной марихуаной весом почти 2 кг.

Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, вентиляторы, термометры, приборы измерения влажности и пакетик с семенами конопли.