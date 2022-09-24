Умерла оскароносная актриса Луиза Флетчер
Луиза Флетчер скончалась в возрасте 88 лет в своем доме во Франции, пишет Sky News.
Актриса установила новый стандарт для экранных злодеев, сыграв вместе с Джеком Николсоном в фильме 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки". За эту роль она получила премию "Оскар", премию BAFTA и "Золотой глобус".
Актриса родилась в семье глухих родителей в американском штате Алабама. Разговаривать ее научила тетя.
На профессиональном поприще Луиза Флетчер дебютировала в 1958 году. Она была относительно неизвестна в Голливуде до роли медсестры Рэтчед. К началу съемок актрисе было чуть за 40. Она вернулась к работе после 11-летнего перерыва – эти годы Луиза растила двоих детей.
Во время церемонии награждения "Оскар" актриса использовала язык жестов. Она поблагодарила своих родителей.
У нее осталось двое сыновей, Джон Дэшил Бик и Эндрю Уилсон Бик.
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