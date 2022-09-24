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Александр Бублик вышел в финал турнира во Франции

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира во Франции Фото: pixabay
Матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика с трехкратным чемпионом турниров "Большого шлема" Стэном Вавринкой завершился неожиданным исходом, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл в полуфинале хардового турнира во французском Метце, передает sports.kz.

Казахстанский теннисист во встрече полуфинала сыграл со швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой (284-я ракетка мира). Бублик вел по геймам со счетом 2:1 в первом сете, когда Вавринка отказался от продолжения встречи.

Швейцарец три раза выигрывал турниры "Большого шлема": Australian Open 2014, "Ролан Гаррос – 2015", US Ope 2016.

Стоит отметить, что казахстанец на данный момент располагается на 44-й позиции мирового одиночного рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и на данном турнире является сеяным под седьмым номером.

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