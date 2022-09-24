Глава Евросовета высказался за выдачу виз уклонистам из РФ

По мнению главы Евросовета Шарля Мишеля, Евросоюзу необходимо очень быстро скоординировать свои действия при определении своего отношения к уклонистам из России, сообщает Zakon.kz.

Евросоюз не должен лишать возможности въезда россиян, стремящихся избежать мобилизации. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель, информирует Deutsche Welle.

По его словам, Евросоюзу следует проявить открытость по отношению к тем, "кто не хочет дать Кремлю использовать себя".

Думаю, ЕС следует принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений. Если в России люди подвергаются опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не следуют этому безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание. Шарль Мишель

Ранее Минобороны России перечислило категории граждан, которые не подлежат мобилизации.

Среди них – россияне с высшим образованием, работающие в сфере информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; сотрудники российских операторов связи и системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.