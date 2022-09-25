Для устранения пожара в природном парке "Бурабай" привлечен вертолет
По уточненным данным, произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются.
В ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай", которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению.
Вместе с тем по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания.
В ДЧС подчеркнули, что применение землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах и вовсе исключается.
Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным.
Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении. Пресс-служба МЧС РК
Вертолет Казавиаспаса также приступил к тушению. В настоящее время задействовано 158 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП Бурабай.