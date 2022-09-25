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Для устранения пожара в природном парке "Бурабай" привлечен вертолет

Пожар в природном парке "Бурабай" Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Сообщение о том, что на горе Көкшетау на высоте ориентировочно 800 метров в ГНПП "Бурабай" виден дым, поступило на пульт оперативного дежурного утром 25 сентября, собщает Zakon.kz.

По уточненным данным, произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются.

В ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай", которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению.

Вместе с тем по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания.

В ДЧС подчеркнули, что применение землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах и вовсе исключается.

Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным.

Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении. Пресс-служба МЧС РК

Вертолет Казавиаспаса также приступил к тушению. В настоящее время задействовано 158 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП Бурабай.

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