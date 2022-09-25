Британия увеличит военные расходы до £100 млрд

Правительство премьер-министра Великобритании Лиз Трасс собирается увеличить оборонный бюджет до £100 млрд к концу 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью газете The Telegraph рассказал глава Минобороны страны Бен Уоллес.

Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% (трат на оборону от размера ВВП). Однако, согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере 100 млрд фунтов к 2029–2030 годам. Сейчас он составляет 48 млрд фунтов. За восемь лет это большая сумма. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Уоллес, который стал одним из немногих министров, сохранивших свой пост в новом кабинете, сообщил, что Трасс намерена выполнить свои предвыборные обещания и увеличить траты на оборону до 3% ВВП.

Министр обороны Британии отметил, что одним из приоритетов его ведомства будет разработка средств борьбы против беспилотников.

Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что до конца года правительство опубликует обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В Лондоне обещают, что в новой доктрине будет сделан акцент на противостоянии угрозам, якобы исходящим от России и Китая.