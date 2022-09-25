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Золотая осень только вступает в свои права в городах Казахстана

Осень пришла в Казахстан Фото: Zakon.kz
Красоту багряной и золотой осени воспевают поэты всех времен и не без основания. Ведь осень – это сказочный чертог, всем открытый для обзора, сообщает Zakon.kz.

Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера. Как на выставке картин: залы, залы, залы, залы… вязов, ясеней, осин в позолоте небывалой. Именно так и выглядят сегодня в большинстве своем города Казахстана.

Семей: Осень достала краски

осень в Семее

Фото: Zakon.kz

Яркое солнце, пробираясь между золотой листвой, дарит Семею последнее летнее тепло.

люди гуляют осенью

Фото: Zakon.kz

Однако дыхание осени уже чувствуется: пожелтели тополя и березки, а на кудрявой рябинке горят оранжевые гроздья спелых ягод.

Осень в Семее

Фото: Zakon.kz

Ветви деревьев удивляют своим разноцветьем. А под ногами мягко шуршат осыпающиеся листья.

Осень в Семее

Фото: Zakon.kz

В городском биологическом центре птицы "догуливают" последние дни, скоро их переведут в крытые вольеры.

Семей биологический центр

Фото: Zakon.kz

И только любители теплого солнышка – кошки – не рады наступившей осени

Кошка в Семее

Фото: Zakon.kz

Костанай: Короткая, но дивная пора — весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера…

Осень в Костанае

Фото: Zakon.kz

Сентябрь в Костанайской области выдался необыкновенно теплым и сухим: днем температура достигала +30. Казалось, что лето плавно перешло в "бабье" лето, но у природы свои ритмы, которые не обманешь.

Аграрии Костаная

Фото: Zakon.kz

Для аграриев сентябрь - это время уборки урожая. А яркие краски природы и теплая погода – радость для костанайцев.

Осень в Костанае

Фото: Zakon.kz

Павлодар: Сентябрь расписал сады и парки

осень в Павлодаре

Фото: Zakon.kz

Палеонтологический музей под открытым небом "Гусиный перелет" – излюбленное место для прогулок павлодарцев.

Павлодар осенью

Фото: Zakon.kz

Он был открыт на месте крупнейшего из известных захоронений останков древних животных гиппарионовой фауны.

Усть-Каменогорск: Осень в городе

Осень в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

Осень вроде наступила, но в Усть-Каменогорске стоит небывалая жара – до 28 градусов.

Осенний город

Фото: Zakon.kz

Актау: Осень пока не вступила в свои права

Чертово колесо в Актау

Фото: Zakon.kz

В приморском городе осень наступает поздно – обычно с середины октября. Листва начнет желтеть уже через пару недель, а вот розы будут цвести до самого ноября.

Мужчины на пирсе в Актау

Фото: Zakon.kz

А пока актаусцы наслаждаются солнцем – днем температура воздуха поднимается до +34 градусов. Такая же погода продержится здесь до конца сентября.

Тараз: Осень пока дарит солнце и тепло

Осень в Таразе

Фото: Zakon.kz

По прогнозам синоптиков, тепло в Жамбылской области сохранится до первых чисел октября. А пока в Таразе солнечно и воздух к обеду прогревается до 30 градусов.

Осень пришла в Тараз

Фото: Zakon.kz

Старожилы говорят, что по-настоящему осеннее буйство красок в области начнется в середине октября.

Цветы в Таразе

Фото: Zakon.kz

Но и сейчас при внимательном рассмотрении можно увидеть приметы этого времени года – желтые брызги на кронах карагачей, пестрая россыпь астр и циний на цветочных клумбах. Дополняет осеннюю атмосферу редкая опавшая листва на тротуарах и зябкая утренняя прохлада. В общем, пришло время наслаждаться поэзией сентября.

Атырау: Нефтяная столица Казахстана не спешит становиться золотой

осень в Атырау

Фото: Zakon.kz

Редко можно заметить желтые листочки на деревьях. Температура воздуха до сих пор держится в пределах тридцати градусов.

осень пришла в Атырау

Фото: Zakon.kz

Петропавловск: И дня роскошное и теплое сиянье, и ярких красок нежное слиянье!

осень в Петропавловске

Фото: Zakon.kz

В скверах Петропавловска осень вступает в свои права. Но городские клумбы не боятся грядущих заморозков и встречают нежными цветами.

поезд в Петропавловске

Фото: Zakon.kz

Легендарный североказахстанский труженик на почетном отдыхе в осеннем сквере. Он колесил по дорогам страны, возил людям хлеб, помогал родным скорее встретиться. С приходом осени у паровоза начались каникулы. Все лето его атаковала местная ребятня. Здесь было шумно и весело, пока не началась школьная пора.

осень в Петропавловске

Фото: Zakon.kz

В березовые колки Северного Казахстана осень приходит легкой поступью. Зелёные листья обрамляются золотой оправой.

Петропавловск осенью

Фото: Zakon.kz

Привокзальная площадь играет весенними красками. Доброго пути пассажирам желает золотой осенний вечер.

Авторы: Алла Белякина, Ектерина Гуляева, Людмила Мельник, Светлана Новак, Владимир Долгушев, Айдар Альтаев, Таисия Колевид, Кирилл Александров

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