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Дацик отправил Емельяненко в нокаут за 13 секунд

бой Дацик Емельяненко Фото: fightnews.info
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик поссорились в далеком 2009 году: Александр жестко прошелся по Рыжему Тарзану в интервью, сообщает Zakon.kz..

Спортсмены обменивались колкими оскорблениями примерно раз в месяц, но никак не могли встретиться в октагоне. Мешали другие планы, скандалы и длительное нахождение в местах лишения свободы. Но конфликт продолжал тлеть, сообщает "Чемпионат".

В 2022 году Емельяненко и Дацик наконец-то подписали контракт на бой. Но потом Александр внезапно ушёл в глубокий запой: многим казалось, что ветеран уже не выберется из алкогольного угара. Однако семья и друзья помогли — Емельяненко перевезли в Екатеринбург, где его постепенно приводили в форму под наблюдением лучших врачей. Саша тоже проявил желание выбраться из пропасти — и к 24 сентября подошел в приличных кондициях.

Как и ожидалось, Дацик бросился вперед с первых секунд. Рыжий Тарзан выкидывал чудовищные по силе удары, часть которых попадала в цель. Александр выглядел неуверенно и после идеального левого бокового от Дацика рухнул на настил без сознания — жесточайший нокаут!

После падения Емельяненко еще долго не мог прийти в себя: его секундант Иван Штырков выглядел очень обеспокоенным. На весь бой ушло 12 секунд.

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