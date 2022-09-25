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Александр Бублик проиграл в финале турнира ATP во Франции

Бублик проиграл в финале ATP Фото: pixabay
Для Александра Бублика это был третий финал турниров ATP в 2022 году: ранее он выиграл турнир в Монпелье (Франция) и проиграл решающий матч в Ньюпорте (США), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграл в финальном матче на турнире в Меце (Франция), сообщает Sports.kz.

В финале лучший теннисист Казахстана встретился с итальянцем Лоренцо Сонего (65-е место) и уступил ему в двух сетах – 6:7, 2:6.

Ранее по ходу турнира Александр Бублик обыграл француза Эвана Фернесса (208-е место), финна Эмиля Руусувуори (51-е место), датчанина Хольгер Руне (31-е место) и швейцарца Стэна Вавринку (284-е место).

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