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"Барселона"‎ захотела вернуть Месси

Месси может вернуться в "Барселону" Фото: Instagram/leomessi
В нынешнем сезоне 35-летний нападающий ПСЖ Лионель Месси забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах, сообщает Zakon.kz.

Руководство "Барселоны"‎ заинтересовалось в возвращении форварда ПСЖ Лионеля Месси уже следующим летом, сообщает Prosports.kz.

В данный момент "Барселона"‎ рассматривает различные варианты сотрудничества с аргентинцем. Для него планируют организовать церемонию чествования на "Камп Ноу»" и предложить ему роль амбассадора клуба.

Возможен и вариант, при котором «Барселона»‎ попытается подписать Лео летом 2023 года, когда истечет срок его контракта с ПСЖ.

Отмечается, что Хави был бы рад возвращению Лео.

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