Казахстана разгромно проиграл Азербайджану в матче Лиги наций

Тем не менее, Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией, сообщает Zakon.kz.

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграла с Азербайджаном, сообщает Prosports.kz.

Встреча, прошедшая в Баку завершилась со счетом 0:3 в пользу хозяев поля. Первый гол Казахстан пропустил на 66-й минуте, после того как мяч от Александра Марочкина залетел в ворота. Спустя восемь минут Филлипе Озобич удвоил счет, а под занавес матча Анатолий Нуриев поставил точку - 3:0.

Казахстан в группе Лиги наций набрал 13 очков.

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