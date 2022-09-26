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Власти Грузии могут закрыть границу для россиян

флаг Грузии Фото: pixabay
24 сентября сообщалось о том, что на выезде из России в Грузию скопилось 2,3 тысячи легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что для россиян мужского пола могут закрыть въезд в страну с 26 сентября, сообщает Газета.ru.

Как рассказала депутат, поток едущих в Грузию россиян на протяжении нескольких дней остается большим.

Она отметила, что грузинское правительство до сих пор не приняло никаких мер касаемо этой ситуации.

При этом она заявила, что власти обещают закрыть границы страны с 27 сентября. Граница будет закрыта для мужчин с 18 до 55 лет.

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