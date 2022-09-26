В ЕС пообещали отреагировать на подавление протестов в Иране

За неделю беспорядков в Иране был убит как минимум 41 человек, сообщает Zakon.kz.

Европейский союз изучает различные варианты реагирования на подавление массовых протестов в Иране, где гибель задержанной полицией девушки привела к массовым протестам и столкновениям с правоохранителями. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Lenta.ru

В преддверии Совета министров иностранных дел Европейский союз продолжит изучать все имеющиеся в его распоряжении варианты реагирования на гибель Махсы Амини, а также на то, как иранские силы безопасности ответили на последовавшие акции протеста. Жозеп Боррель

По его словам, в Евросоюзе считают, что причиной жертв среди демонстрантов стало "непропорциональное применение силы" органами безопасности Ирана.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид.

Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм.

В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими признал смерть девушки несчастным случаем.

Президент республики Ибрахим Раиси назвал происходящие в стране события бунтом и пообещал "разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны".