В Госдепе США заявили о прямом контакте с Россией по вопросу ядерных угроз

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Белый дом общался с Кремлем по поводу возможной ядерной войны, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу CBS он отметил, что в США разработан план на случай применения РФ ядерного оружия.

Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими. Госсекретарь США Энтони Блинкен

Раскрывать подробности плана он не стал.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон нацелен на то, чтобы конфликт "не разрастался и не расширялся".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.

Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".