В Госдепе США заявили о прямом контакте с Россией по вопросу ядерных угроз
В интервью телеканалу CBS он отметил, что в США разработан план на случай применения РФ ядерного оружия.
Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими. Госсекретарь США Энтони Блинкен
Раскрывать подробности плана он не стал.
Блинкен подчеркнул, что Вашингтон нацелен на то, чтобы конфликт "не разрастался и не расширялся".
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".