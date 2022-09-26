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Магомед Адиев прокомментировал поражение сборной Казахстана от Азербайджана

Футбол Поражение Азербайджану Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался по поводу поражения сборной Казахстана в заключительном туре группы С3 Лиги наций от команды Азербайджана со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

25 сентября казахстанская сборная потерпела первое поражение за шесть туров данного отборочного цикла Лиги наций – 2022. На послематчевой пресс-конференции наставник казахстанцев Магомед Адиев поздравил соперников с хорошей игрой.

Выиграли. Молодцы. Поражение болезненное для меня, где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом, доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Поражение показало, что у нас есть уязвимые места. В раздевалке сказал, что где тонко, там и рвется. Мы нуждаемся в сильной перезагрузке. Трудно было найти физическую силу. Ментально после эмоций, после прошлого тура было сложно прийти в себя. Сыграли слабее. Магомед Адиев

Сборная Казахстана с 35-й минуты этого поединка играла в меньшинстве, защитник Нуралы Алип был удален за грубую игру и неспортивное поведение. 

Несмотря на этот проигрыш, казахстанские футболисты перед игрой гарантировали себе первое место в группе 3 дивизиона С и выход в дивизион В.

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