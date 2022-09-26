Стиль и мощность: новинка этого года, за которой стоят в очереди
Фантастическая производительность
Хотите самый мощный iPhone на сегодняшний день – выбирайте модель iPhone 14 Pro, которая оснащена новейшим процессором A16 Bionic. Он способен выполнять колоссальные 17 трлн операций в секунду. Представьте себе его производительность! Неважно, переключаетесь вы между кучей вкладок в интернете, просматриваете контент в 4k или играете в облачные игры – все процессы теперь происходят еще быстрее.
Невероятная камера
Это то, чего все обычно ожидают от новых iPhone, и в очередной раз компания Apple оправдала ожидания. Камеры iPhone 14 Pro подверглись самым большим изменениям: основная позволяет снимать в режиме ProRAW в 48 мегапикселях. Увеличение разрешения означает, что картинка стала еще более четкой, детализированной и с уменьшенным шумом. Теперь можно обрезать или масштабировать изображения без ущерба для качества.
Кроме того, добавлен режим стабилизации Action Mode, который сводит к нулю дрожание камеры при съемке в движении. Минус одна огромная проблема для любителей снимать динамичные видео! Новая система Photonic Engine обеспечивает лучшее качество изображения при слабом освещении, а вспышка стала ярче в два раза. Фронтальная камера усовершенствована – в нее добавлен автофокус.
Dynamic Island
"Челка" (Notch) в верхней части экрана в iPhone 14 Pro версии превратилась в небольшую выемку в форме таблетки, получившую название Dynamic Island ("Динамический остров"). В отличие от обычного выреза, у которого нет особых функций, Dynamic Island служит камерой, датчиком и дополнительным дисплеем. На нем отображаются входящие вызовы, уведомления и другая информация, например ход таймера или уровень заряда AirPods. Так что теперь можно управлять мультимедиа и звонками, не отрываясь от того, что вы уже делаете на своем iPhone.
Постоянно включенный дисплей
iPhone 14 Pro — это первый iPhone с постоянно включенным дисплеем. Во время блокировки он тускнеет, но основная информация, такая как время и виджеты вроде погоды или календаря, всегда видна. Как и Dynamic Island, эта функция позволяет вам пользоваться iPhone без рук и избавляет от необходимости постоянно касаться экрана телефона, чтобы посмотреть, к примеру, который час. Потребление энергии при этом минимально. Примечательно, что рамки вокруг дисплея стали тоньше, а яркость экрана выросла до 2 тыс. нит, что позволяет легко просматривать контент даже на активном солнце.
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