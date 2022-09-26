Стиль и мощность: новинка этого года, за которой стоят в очереди

Настало то самое время года – сентябрьская презентация компании Apple, на которой была традиционно представлена новая линейка iPhone 14. Абсолютным хитом презентации стал iPhone 14 Pro. Почему стоит обновить свой нынешний девайс?

Фантастическая производительность

Хотите самый мощный iPhone на сегодняшний день – выбирайте модель iPhone 14 Pro, которая оснащена новейшим процессором A16 Bionic. Он способен выполнять колоссальные 17 трлн операций в секунду. Представьте себе его производительность! Неважно, переключаетесь вы между кучей вкладок в интернете, просматриваете контент в 4k или играете в облачные игры – все процессы теперь происходят еще быстрее.

Невероятная камера

Это то, чего все обычно ожидают от новых iPhone, и в очередной раз компания Apple оправдала ожидания. Камеры iPhone 14 Pro подверглись самым большим изменениям: основная позволяет снимать в режиме ProRAW в 48 мегапикселях. Увеличение разрешения означает, что картинка стала еще более четкой, детализированной и с уменьшенным шумом. Теперь можно обрезать или масштабировать изображения без ущерба для качества.

Кроме того, добавлен режим стабилизации Action Mode, который сводит к нулю дрожание камеры при съемке в движении. Минус одна огромная проблема для любителей снимать динамичные видео! Новая система Photonic Engine обеспечивает лучшее качество изображения при слабом освещении, а вспышка стала ярче в два раза. Фронтальная камера усовершенствована – в нее добавлен автофокус.

Dynamic Island

"Челка" (Notch) в верхней части экрана в iPhone 14 Pro версии превратилась в небольшую выемку в форме таблетки, получившую название Dynamic Island ("Динамический остров"). В отличие от обычного выреза, у которого нет особых функций, Dynamic Island служит камерой, датчиком и дополнительным дисплеем. На нем отображаются входящие вызовы, уведомления и другая информация, например ход таймера или уровень заряда AirPods. Так что теперь можно управлять мультимедиа и звонками, не отрываясь от того, что вы уже делаете на своем iPhone.

Постоянно включенный дисплей

iPhone 14 Pro — это первый iPhone с постоянно включенным дисплеем. Во время блокировки он тускнеет, но основная информация, такая как время и виджеты вроде погоды или календаря, всегда видна. Как и Dynamic Island, эта функция позволяет вам пользоваться iPhone без рук и избавляет от необходимости постоянно касаться экрана телефона, чтобы посмотреть, к примеру, который час. Потребление энергии при этом минимально. Примечательно, что рамки вокруг дисплея стали тоньше, а яркость экрана выросла до 2 тыс. нит, что позволяет легко просматривать контент даже на активном солнце.

Продажи новой линейки iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max в Казахстане начинаются 30 сентября. Но уже сейчас вы можете оформить предзаказ на новый iPhone 14 Pro по выгодной программе trade-in всего от 24 990 тенге в месяц в магазинах официальных реселлеров Apple: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ, Evrika, Fora, Freedom Mobile и DNS.

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