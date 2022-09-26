Филиппины накрыл супертайфун "Нору"
Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявили на Филиппинах. Синоптики отмечают, что супертайфун "Нору" достиг максимальной устойчивой скорости ветра 195 километров в час, сообщает Zakon.kz
Авиарейсы и паромное сообщение отменены.
— Silvio Menezes 🇧🇷 LULA2022 ✊ (@Silvio_Menezs) September 25, 2022
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Супертайфун продолжает приносить проливные дожди в Маниле. Тайфун нанес урон сельскохозяйственным угодьям, затоплены деревни.
Жителей провинции Кесон эвакуировали. В провинции Аврора жители города Дингалан искали убежища. Началась эвакуация людей из этих регионов. Для их приема открыто не менее 50 эвакуационных пунктов, пишет klajoo.com.
Филиппинская метеорологическая служба выпустила пятый, самый высокий, уровень предупреждения.
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