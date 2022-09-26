Филиппины накрыл супертайфун "Нору"

Штормовое предупреждение объявили на Филиппинах. Синоптики отмечают, что супертайфун "Нору" достиг максимальной устойчивой скорости ветра 195 километров в час, сообщает Zakon.kz

Авиарейсы и паромное сообщение отменены.

Супертайфун продолжает приносить проливные дожди в Маниле. Тайфун нанес урон сельскохозяйственным угодьям, затоплены деревни.

Жителей провинции Кесон эвакуировали. В провинции Аврора жители города Дингалан искали убежища. Началась эвакуация людей из этих регионов. Для их приема открыто не менее 50 эвакуационных пунктов, пишет klajoo.com.

Филиппинская метеорологическая служба выпустила пятый, самый высокий, уровень предупреждения.