Жирафенку из зоопарка Алматы выбрали имя
Фото: скриншот видео
На странице в Instagram Алматинского зоопарка появилась информация о том, что родившемуся жирафенку выбрали имя. Теперь его зовут Султан, сообщает Zakon.kz.
О пополнении в зоопарке Алматы стало известно 6 сентября: у пары жирафов Хана и Сулу родился малыш.
В связи с этим администрация зоопарка объявила конкурс среди подписчиков для выбора имени.
Спустя 20 дней стало известно, что малыш получил имя Султан.
Друзья! После долгих обсуждений, споров и дискуссий, мы, наконец, выбрали имя нашему жирафенку. В выборе имени приняли участие сотрудники секции копытных и отдел развития. Ведь с этим именем он будет жить всю жизнь! Как назовешь корабль, так он и поплывет. Принимая во внимание царскую голубую кровь нашего жирафенка: отца зовут Хан, сестру Ханзада, мать Сулу (в переводе с казахского "красивая"), мы выбрали имя Султан, — сказано в публикации за 26 сентября.
Комментаторы оценили выбор:
расти здоровым и живи долго и счастливо. Отличное имя!
Султик. Красивый;
хорошее имя;
милый Султанчик!
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