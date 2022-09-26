Жирафенку из зоопарка Алматы выбрали имя

Фото: скриншот видео

На странице в Instagram Алматинского зоопарка появилась информация о том, что родившемуся жирафенку выбрали имя. Теперь его зовут Султан, сообщает Zakon.kz.

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