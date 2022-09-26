Народные приметы на 26 сентября: когда ждать первый снег
В этот день православные верующие чтят память палестинского священномученика Корнилия, жившего в I веке и принявшего крещение апостолом Петром. В народе 26 сентября именуют Корниловым днем или Корнильем.
Народные приметы в Корнилов день
Считается, что первого снега можно ждать уже в ближайшие дни, если грачи улетели на юг.
Дождь 26 сентября обещал хороший урожай.
Что нельзя делать в Корнилов день
Приметы этого дня запрещали: свататься, жениться, гадать перед зеркалом, веселиться, конфликтовать и делать крупные покупки.
Что надо делать в Корнилов день
На Руси говорили: "Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть", поэтому до этого дня старались собрать весь урожай.
Из собранных овощей каждая хозяйка готовила заготовки на зиму.
В рационе наших предков особое внимание занимала редька – овощ, который отлично справляется с кашлем. Она обязательно должна была быть на столе.
Считалось, что именно 26 сентября редька приобретала целительные свойства.
Наши бабушки и дедушки верили, что если именно на день Корнилия Сотника употреблять редьку в пищу, то болезни и вовсе обойдут стороной.
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