Народные приметы на 26 сентября: когда ждать первый снег

Если верить народным приметам, то дождь в этот день обещал хороший урожай. А если на небе наблюдали красную Луну, то ждать ветра. Zakon.kz собрал приметы, в которые верили наши предки.

В этот день православные верующие чтят память палестинского священномученика Корнилия, жившего в I веке и принявшего крещение апостолом Петром. В народе 26 сентября именуют Корниловым днем или Корнильем.

Народные приметы в Корнилов день

Считается, что первого снега можно ждать уже в ближайшие дни, если грачи улетели на юг.

Дождь 26 сентября обещал хороший урожай.

Что нельзя делать в Корнилов день

Приметы этого дня запрещали: свататься, жениться, гадать перед зеркалом, веселиться, конфликтовать и делать крупные покупки.

Что надо делать в Корнилов день

На Руси говорили: "Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть", поэтому до этого дня старались собрать весь урожай.

Из собранных овощей каждая хозяйка готовила заготовки на зиму.

В рационе наших предков особое внимание занимала редька – овощ, который отлично справляется с кашлем. Она обязательно должна была быть на столе.

Считалось, что именно 26 сентября редька приобретала целительные свойства.

Наши бабушки и дедушки верили, что если именно на день Корнилия Сотника употреблять редьку в пищу, то болезни и вовсе обойдут стороной.