Более 65 тыс. алматинцев не смогут получать банковские услуги после 1 октября из-за долгов по налогу

1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2021 год, при этом более 65 тыс. жителей Алматы еще не выполнили свое обязательство, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что до окончания срока уплаты осталось всего несколько дней, 65 215 жителей Алматы не оплатили налог на общую сумму 945 млн тенге. Самая крупная сумма неуплаченного налога приходится на жителя Бостандыкского района. Она составляет 15,5 млн тенге, – сообщили в Департаменте госдоходов Алматы.

В ДГД напомнили, что уплатить налог необходимо горожанам, имеющим на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

Стоит отметить, что по истечении срока уплаты налога, то есть после 1 октября, не уплатившие налог на имущество не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д. Это предусмотрено в Налоговом кодексе.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

Кроме того, налоговые органы для принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в частности, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны.

Одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.

Дабы избежать неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, в ДГД призывали оплатить налог на имущество в ближайшие дни.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.