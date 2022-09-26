В акимате Акмолинской области рассказали о развитии села Юбилейное

В одном из поселков Есильского района установили систему газоснабжения, развивается аграрный сектор и социальная сфера. К примеру, ТОО "Ново-Приречное", расположенное в Юбилейном, обеспечивает селу урожай и решает другие социальные проблемы.

Новая техника позволяет вовремя и качественно выполнять уборку урожая. В хозяйстве выращиваются новые сорта пшеницы: "Шортандинская" и итальянская "Спринелла". Средняя урожайность – 15 центнеров.

Фото: Айбек Даньяров

Кроме того, в Юбилейном газораспределительная станция обеспечивает отопление, нагрев воды и бытовой газ. В каждый дом подвели воду, организовали бесплатный летний полив приусадебных участков. Так постепенно и добились нулевой миграции.

"Ново-Приречное" также спонсирует социально важные объекты, к примеру, закуплена звуковая музыкальная аппаратура. В мини-центре "Солнышко" к новому учебному году завершен ремонт кровли и замена окон, открыта ясельная группа. Половину стоимости питания 26 воспитанников оплачивает ТОО. Рядом со школой есть стадион, где проходят занятия по футболу и волейболу. Местом прогулок жителей Юбилейного стал сельский "Арбат" – площадь с фонтаном. Рядом идет монтаж детской площадки.

Фото: Айбек Даньяров

Суммы в благоустройство этих трех объектов вложены немалые: 136 млн тенге.

Миграция нулевая, рождаемость растет – это самые главные показатели благополучия населения. Бизнес должен не ждать, когда государство придет и сделает, нужно помогать жителям своих населенных пунктов. Тогда будут и квалифицированные кадры, и хороший уровень жизни местного населения. Из таких сел никто не захочет уезжать. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

В целом же по району сохраняется положительная динамика. Объем валовой продукции достигает 4,6 млрд тенге.

Возросло поголовье овец и коз, производство мяса достигло 2,2 тыс. тонн, яйца – 3,8 млн штук. В сравнении с прошлым годом на 81% увеличились посевные площади масличных культур, на 7,5 тыс. больше посеяно зерновых и зернобобовых. Обмолочено 82% посевных площадей, собрано 367,7 тыс. тонн зерна. В этом есть и заслуга ТОО "Ново-Приречное".