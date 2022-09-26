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Законодательство РК

В ЦИК пояснили, почему не будут учитывать голоса проголосовавших против всех

графа, против всех, ЦИК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Центризбиркома РК Шавкат Утемисов на брифинге 26 cентября объяснил, почему не будут учитываться голоса тех, кто проголосует против всех на выборах президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил Шавкат Утемисов, у граждан, которые хотят проголосовать против всех, будет возможность выразить свое волеизъявление. Но победителем выборов будет считаться тот, кто набрал более 50% голосов избирателей. Если же в первом туре этого не произойдет, то будет назначено повторное голосование.

Тогда к выборам будут допускаться два кандидата, набравшие большинство голосов. Естественно, среди них потом определится победитель. Такая на сегодня процедура. Член ЦИК РК Шавхат Утемисов

При этом спикер отметил, что ЦИК руководствуется тем законодательством, которое действует на сегодня, и не является субъектом законодательной инициативы.

Если Парламент принял закон в такой редакции, мы его должны исполнять, строго соблюдая требования действующего законодательства. Что касается того, почему их голоса не учитываются, это возможность выразить свое волеизъявление и отношение к тем кандидатам, фамилии которых присутствуют в бюллетене.Шавхат Утемисов

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