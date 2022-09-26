В Астане прошел марафон для представителей маломобильных групп населения

В Астане прошел марафон, в котором участие приняли представители маломобильных групп. Спортивное мероприятие в таком формате проходит в столице впервые, сообщает официальный сайт городского акимата.

В забеге приняли участие особенные дети, а помогали им их спортивные кумиры. Вместе они преодолели дистанцию в три километра. Всем участникам организаторы вручили медали, грамоты и призы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

У нас появилась эта идея – привлечь именно маломобильные группы детей-колясочников для того, чтобы они тоже почувствовали себя в обществе. Впервые мы проводим такой марафон именно с особенными детьми и при поддержке именитых спортсменов. Чтобы дети не сами бежали, чтобы не бежали родители с ними. А чтобы родители отдохнули в атмосфере этой, порадовались. Появляется мотивация у детей, что именно такой именитый спортсмен его везет. Поддержать детей и их родителей пришли именитые спортсмены. За их плечами многократные победы на самых разных помостах мира. Вместе со своими новыми друзьями они должны будут преодолеть дистанцию в три километра. Представитель ОФ "Бақытты шаңырақ" Салтанат Ракишева

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Цель мероприятия – поддержать и вдохновить представителей маломобильных групп на активность в движении и позитивный настрой, а также мотивировать на победу в адаптивном спорте.

До детей я хочу донести, что у них нет ограничений, что у них не должно быть рамок. Хочется, чтобы каждый ребенок выбирал себе вид спорта независимо от того, что говорят люди. Может он, не может. Все возможно, я считаю. Член Национальной сборной РК по парадзюдо Акмарал Науатбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В марафоне, организованном общественным фондом "Бақытты шаңырақ" при поддержке Управления внутренней политики города Астаны в рамках социального проекта поддержки инициативных групп жителей столицы, приняли участие инициативные группы, представители гражданского сектора, государственных учреждений, спортсмены и другие.

Фото: пресс-служба акимата Астаны