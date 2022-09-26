В Акмолинской области начался отопительный сезон

На сегодняшний день в Кокшетау к теплу подключено 136 жилых домов, а также все социальные объекты, сообщает пресс-служба акима города.

ГКП на ПХВ "Көкшетау Жылу" отапливает 4942 объекта: 1025 многоквартирных жилых домов (так называемые МЖД) и 2673 дома частного сектора, 116 объектов образования, 46 объектов здравоохранения, 120 объектов культуры и госучреждений и 962 объекта промышленности и прочие организации.

По районной котельной (РК) 1 был сделан текущий ремонт котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования котлоагрегатов. Выполнена замена донышек барабана паровых котлоагрегатов. А также выполнены работы по текущему и капитальному ремонту запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования мазутного хозяйства, оборудования химической очистки. Аким Кокшетау Бауыржан Гайса

По информации главы города, в РК-2 четырьмя подрядными организациями сделаны работы по ремонту трех пылеугольных котлоагрегатов.

Проводились следующие виды работ: текущий ремонт трубных блоков поверхностей нагрева; текущий ремонт воздуховодов круглого и квадратного сечения; текущий ремонт пакетов конвективной части с коллекторами; текущий ремонт кубов ВЗП (39 шт.) и бункера дробеочистки. Подрядной организацией ТОО "Энергомаш Арт-Строй" завершаются работы по ремонту железнодорожных подъездных путей РК-1, РК-2.

Кроме этого, предприятие своими силами проводит текущий и капитальный ремонты запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования систем пылеприготовления и тракта топливоподачи угля.

В пригородах областного центра также провели текущий ремонт систем теплоснабжения на котельных села Красный Яр и поселка Станционный, а также вспомогательного оборудования, проводится ревизия запорной арматуры в котельном помещении.

Компетентными органами сообщается, что в регионе не наблюдается дефицита угля, привлечены новые поставщики топлива.