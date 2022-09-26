Пожар на склоне Кок-Жайлау в Алматы ликвидирован
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Тушение пожара на склоне Кок-Жайлау осложнялось труднодоступностью местности и перепадами высот. Об этом заявили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара в урочище Кок-Жайлау использовался вертолет "Казавиаспас" МЧС РК, который доставил спасателей к месту возгорания – на высоту 1720 м.
Пожар в урочище Кок-Жайлау локализован в 13:03, ликвидирован в 13:28. Площадь устанавливается.Пресс-служба ДЧС Алматы
В тушении возгорания были задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет "Казавиаспас" МЧС РК, шесть человек АО "Казавиалесоохрана", 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП.
Ранее сообщалось, что на склоне Кок-Жайлау горит сухостой.
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