Пожар на склоне Кок-Жайлау в Алматы ликвидирован

Тушение пожара на склоне Кок-Жайлау осложнялось труднодоступностью местности и перепадами высот. Об этом заявили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара в урочище Кок-Жайлау использовался вертолет "Казавиаспас" МЧС РК, который доставил спасателей к месту возгорания – на высоту 1720 м.

Пожар в урочище Кок-Жайлау локализован в 13:03, ликвидирован в 13:28. Площадь устанавливается. Пресс-служба ДЧС Алматы

В тушении возгорания были задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет "Казавиаспас" МЧС РК, шесть человек АО "Казавиалесоохрана", 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП.

Ранее сообщалось, что на склоне Кок-Жайлау горит сухостой.