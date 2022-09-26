МИД Казахстана заявил о принципе нерушимости границ в контексте референдумов

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало референдумы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает Zakon.kz.

Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования – это касается проведения референдумов о присоединении к России самопровозглашенными государствами ЛНР, ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей.

Также он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны Организации Объединенных Наций, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав ООН.

В уставе говорится об ответственности государств – членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Айбек Смадияров

Ранее стало известно, что в беседе с телеканалом CBS президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после проведения референдумов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Завершение референдумов, как заявил украинский президент, сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с Российской Федерацией.