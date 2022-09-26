Названа причина массового отключения электроэнергии в Жетысуской области
В Талдыкорганской РЭС уточнили, что в 20:23 отключилась линия 220 кВ межрегионального значения АО "Kegoc", в результате чего были обесточены три подстанции 220/110/35/10 кВ, питающие Жетысускую область.
Так как региональные электровырабатывающие станции и ТЭЦ работают в единой энергосистеме, работой автоматики (защита от перегрузки) они отключились от единой энергосистемы, в связи с чем вся область осталась без электричества.Пресс-служба АО "ТАТЭК"
Также в РЭС Талдыкоргана отметили, что вышеуказанные аварийные отключения произошли в электрических сетях АО "Kegoc".
В электрических сетях АО "ТАТЭК" аварийных отключении не было. В 20:39 подали напряжение, – говорится в сообщении Талдыкорганской РЭС.
В пресс-службе АО "Kegoc" уточнили, что отключились две высоковольтные линии 220 кВ, по которым осуществлялось энергоснабжение Талдыкорганского энергоузла.
Через 16 минут электроснабжение было восстановлено. Причина отключений выясняется, – следует из сообщения.
25 января в энергосистемах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана произошла авария.
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Из-за массового отключения электроэнергии в Алматы и нескольких регионах Казахстана была создана специальная комиссия, которая в середине марта завершила расследование аварии.