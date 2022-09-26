Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названа причина массового отключения электроэнергии в Жетысуской области

Названа причина массового отключения электроэнергии в Жетысуской области Фото: unsplash
В Жетысуской области вечером 25 сентября 2022 года произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкорганской РЭС уточнили, что в 20:23 отключилась линия 220 кВ межрегионального значения АО "Kegoc", в результате чего были обесточены три подстанции 220/110/35/10 кВ, питающие Жетысускую область.

Так как региональные электровырабатывающие станции и ТЭЦ работают в единой энергосистеме, работой автоматики (защита от перегрузки) они отключились от единой энергосистемы, в связи с чем вся область осталась без электричества.Пресс-служба АО "ТАТЭК"

Также в РЭС Талдыкоргана отметили, что вышеуказанные аварийные отключения произошли в электрических сетях АО "Kegoc".

В электрических сетях АО "ТАТЭК" аварийных отключении не было. В 20:39 подали напряжение, – говорится в сообщении Талдыкорганской РЭС.

В пресс-службе АО "Kegoc" уточнили, что отключились две высоковольтные линии 220 кВ, по которым осуществлялось энергоснабжение Талдыкорганского энергоузла.

Через 16 минут электроснабжение было восстановлено. Причина отключений выясняется, – следует из сообщения.

25 января в энергосистемах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана произошла авария.

Новость по теме

Казахстанцы жалуются на перебои с электричеством

Из-за массового отключения электроэнергии в Алматы и нескольких регионах Казахстана была создана специальная комиссия, которая в середине марта завершила расследование аварии.

Читайте также

В ЕАЭС продлили нулевые ставки пошлин и тарифные льготы на некоторые импортные товары

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 27 сентября

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам

Динара Халдарова
Область Жетісу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Перестанет работать на некоторых iPhone
С октября WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления