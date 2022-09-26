От шахмат до армрестлинга: сотрудники Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc. определили сильнейшего

Прошла первая спартакиада среди работников коллективов структурных подразделений товарищества с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc.", аутсорсинговых компаний, SGS Казахстан, "СИБУР", генерального подрядчика "CNCEC".

Соревнования стартовали 17 сентября и продлились 8 дней. В них приняли участие 11 сборных команд.

Фото: Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc.

Отметим, что участники выбирали вид спорта, в котором чувствовали себя наиболее уверенно. Спартакиада не ограничивалась такими классическими дисциплинами для подобных мероприятий, как волейбол, настольный теннис, мини-футбол, плавание и армрестлинг. Лучших из лучших выявили также в киберспорте, боулинге, шахматах, тоғызқұмалақе и аркан тарту.

На открытии спартакиады председатель правления ТОО KPI Данияр Тиесов пожелал участникам соревнований достичь высоких результатов.

Фото: Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc.

Надо отметить, что, несмотря на соревновательный дух, все 8 дней спартакиады были наполнены позитивными эмоциями и дружеской атмосферой.

Спортсмены выкладывались в своих дисциплинах на все сто и добивались ранее недоступных высот в спорте. Для многих это были первые подобные соревнования, кто-то принимал участие в подобных мероприятиях. Но все сошлись в едином мнении, что спартакиаду необходимо сделать ежегодной, так как это не только пропаганда физической культуры и спорта, как здорового образа жизни, но укрепление дружеских спортивных связей среди коллективов, выявления сильнейших спортсменов и команд.

Фото: Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc.

Благодарю компанию и организаторов за такой большой спортивный праздник. Отдельное спасибо моим ребятам за хорошую игру, - поделился впечатлениями руководитель группы переводчиков Сабит Буларов.

По его словам, спартакиада помогла еще выше поднять корпоративный дух. Многие сотрудники пересмотрели свой образ жизни в сторону ЗОЖ.

Фото: Kazakhstan Petrochemical Industries Іnc.

Кубок спартакиады КРІ получила команда, показавшая лучшие результаты в общекомандном зачете – команда производства PDH. Отметим, что медали были сделаны из полипропилена - будущей продукции завода

Благодарственные письма за активное участие в спартакиаде КРІ были вручены: сборной SGC, сборной ПАО СИБУР Холдинг и сборной CNCEC.