Народное радио стало звучать по-новому

В новом сезоне Народное радио стало еще ближе к народу. В эфирной сетке появились интерактивные программы, участвуя в которых казахстанцы могут выигрывать подарки, передавать приветы и заказывать любимые песни.

За сутки Народное радио слушают 114 тыс. человек. Согласно данным TNS Gallup Media, за пять месяцев аудитория радиостанции увеличивается до трех миллионов слушателей. Сейчас Народное радио охватывает 19 городов Казахстана. Целевая аудитория – мужчины и женщины 30-49 лет.

В этом сезоне у нас много обновлений. Во-первых, мы сменили логотип и стали еще ярче. Наш фирменный знак выглядит дерзким и отличается от логотипов других радиостанций. Своим новым оформлением мы хотим заявить о себе как о смелом бренде, который не боится рисковать, – говорит продюсер Народного радио Влад Длиннов. – Что касается музыкального наполнения, мы продолжаем двигаться в сторону современной музыки от нулевых до двадцатых годов, при этом оставляя место для знакомых и любимых песен 1980-1990-х.

В эфире Народного радио звучат композиции популярных представителей российского и казахстанского шоу-бизнеса – артистов, чьи песни не сходят с вершин хит-парадов. Это Дима Билан, Artik и Asti, Светлана Лобода, Zivert, Полина Гагарина, "Градусы", Нюша, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Ёлка, Ани Лорак, Макс Барских, Валерий Меладзе, Ирина Дубцова, Егор Крид.

Многочасовой интерактивный эфир – еще одна особенность Народного радио. С 13 до 15 дня выходит программа "Привет, народ", где слушатели могут заказать абсолютно любую песню, а с 16 до 18 вечера в эфире звучит программа "Бiздiн хат".

Ведущие не только читают текстовые сообщения, но и ставят в эфир голосовые послания, которые записывают казахстанцы на свои телефоны. Кстати, Народное радио было первой радиостанцией в Казахстане, кто запустил формат прослушивания аудиосообщений в прямом эфире.

Я очень часто слышу фразу о том, что радио вымирает. И могу сказать – это точно не так. Радио – это не просто фоновый шум, который мы слышим по пути на работу. Лично для меня радио – это часть жизни. В 2021 году я переболела коронавирусом, но при этом продолжала вести эфиры, оставаясь дома. И даже когда меня повезли в больницу, я взяла с собой ноутбук и микрофон, чтобы в случае крайней необходимости выйти в эфир дистанционно и побыть с любимыми радиослушателями. Диджей Народного радио Ксения Панченко

Фото: Народное радио

По ее словам, радио для слушателей – один из инструментов коммуникаций.

В моей практике случалось такое, что в прямом эфире слушатели делали предложения руки и сердца. Полгода назад молодой человек закрыл свою девушку в машине, сам вышел на улицу, и пока она – возмущенная и ничего не понимающая – сидела в салоне, он дозванивался к нам в эфир, чтобы произнести заветные слова. В итоге девушка сказала: "Да", и, я думаю, вся страна вместе с этими ребятами была безумно рада! Ксения Панченко

Новостная служба – одно из главных достижений Народного радио. Информационные выпуски выходят в эфир едва ли не в круглосуточном режиме – с 7 утра до 23 ночи. Причем исключительно в прямом эфире, без перерывов на выходные и праздничные дни! Новости на Народном радио звучали даже в дни январских беспорядков, когда остальные СМИ вынужденно молчали.

Вот как вспоминает работу во время январских событий журналист информационной службы Народного радио Роман Лопатенко.

Мы выходили в прямой эфир с новостями каждые полчаса, и были практически единственной радиостанцией, вещавшей во время беспорядков. Проводилась настоящая спецоперация по доставке нас, журналистов, в студию. Учитывая блокировку связи, наши технари выискивали какие-то прокси-серверы, чтобы получать доступ к телеграмм-каналам и другим источникам информации. Вот тогда мы испытали настоящее удовольствие от прямых эфиров. Жаль только, повод был невеселый. Позже, получив большое число отзывов и благодарностей за то, что мы рискнули вещать, я в очередной раз убедился, что радио живо и никогда не умрет. Особенно это заметно по регионам, где Народное слушают очень активно. Роман Лопатенко

Слушать эфир Народного радио можно и онлайн – на официальном сайте.