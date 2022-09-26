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Футбольные клубы "Кайрат" и "Актобе" сыграли товарищеский поединок

Футбол Товарищеская игра Фото: Instagram/fcaktobe_official
Пока сборная Казахстана по футболу проводила свои матчи в рамках Лиги наций-2022, ряд клубов готовился к важным играм в чемпионате среди команд КПЛ, очередной тур которого назначен на ближайшие выходные, сообщает Zakon.kz.

Главный фаворит на чемпионство и лидер нынешнего сезона - "Актобе" провел краткосрочный учебно-тренировочный сбор в Алматы. Подопечные Андрея Карповича по ходу подготовки к 21-му туру казахстанского первенства сыграли товарищеский матч с алматинским "Кайратом". Поединок завершился боевой ничьей - 3:3.

Авторами голов у алматинцев стали: Жоао Пауло (дубль) и автогол в активе Дмитрия Шомко. У западноказахстанцев отличились Рожерио Шина, Сердер Сердеров и Виталий Балашов.

В 21-м туре чемпионата КПЛ "Актобе" 2 октября сыграет в гостях с "Акжайыком" из Уральска, а "Кайрат" также на выезде встретиться с "Кызыл-Жаром" из Петропавловска.

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