Последний жаркий день сентября – алматинцев ждет похолодание
Даулет Кисебаев подчеркнул, что сентябрь 2022 года пока нельзя назвать аномальным или рекордным по максимальной температуре воздуха среди среднегодовых значений на этот месяц.
Средние максимальные температуры были в пределах от +18°С до +37°С. Наиболее высокая температура, в пределах +36,8°С и +36,5°С, была зарегистрирована в Алматы 6-7 сентября.
Вследствие того, что город постоянно находился в поле повышенного давления, наблюдалась малооблачная погода без осадков. Лишь 11-12 сентября, в связи с прохождением фронтальных разделов, наблюдались кратковременные дожди. И этот сентябрь не является аномальным по температуре.Даулет Кисебаев
Доказательством может послужить плюсовая температура воздуха, зафиксированная в 2021 году – максимальные температуры в городе составляли от +20°С до +35 °С. Также тогда в сентябре была погода преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни наблюдались кратковременные дожди.
Так, аномальные температуры в этом месяце предварительно были на 3°С выше нормы. В 2021 году аномалия составила 2,5°С выше нормы, в 2017 году – на 2°С выше нормы, в 2016-м – на 3°С выше климатической нормы. Отсюда следует, что температура данного сентября не является сверханомальной.
Эксперт напомнил, что сентябрь в Алматы, как правило, сухой, с очень малым количеством осадков. Температура воздуха из года в год в пределах +20...+ 30°С.
До +35...+37°С может подниматься температура воздуха. Абсолютный максимум был зарегистрирован 4 сентября 1998 года, он составил +38,1°С, – подчеркнул представитель "Казгидромета".
Специалист заключил, что сегодня был один из самых теплых дней сентября. С завтрашнего дня жители города будут наблюдать постепенное похолодание.
27 сентября в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +15…+17°С. Днем +24…+26°С.
На 28-29 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ночью температура воздуха +11…+13°С, днем +19…+21°С.
"Отсюда видно, что идет понижение средней температуры воздуха в Алматы и в области", – добавил эксперт.
Также Даулет Кисебаев дал предварительный прогноз на октябрь. Как он отметил, исторически так сложилось, что в середине октября у нас в Алматы наступает бабье лето. Жители южной столицы и ее окрестностей еще могут наслаждаться периодом сухой и теплой погоды.