Последний жаркий день сентября – алматинцев ждет похолодание

26 сентября в Алматы, вероятнее всего, станет последним из самых жарких дней этой осени, рассказал корреспонденту Zakon.kz инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы Даулет Кисебаев. Также специалист поделился предварительным прогнозом на октябрь.

Даулет Кисебаев подчеркнул, что сентябрь 2022 года пока нельзя назвать аномальным или рекордным по максимальной температуре воздуха среди среднегодовых значений на этот месяц.

Средние максимальные температуры были в пределах от +18°С до +37°С. Наиболее высокая температура, в пределах +36,8°С и +36,5°С, была зарегистрирована в Алматы 6-7 сентября.

Вследствие того, что город постоянно находился в поле повышенного давления, наблюдалась малооблачная погода без осадков. Лишь 11-12 сентября, в связи с прохождением фронтальных разделов, наблюдались кратковременные дожди. И этот сентябрь не является аномальным по температуре. Даулет Кисебаев

Доказательством может послужить плюсовая температура воздуха, зафиксированная в 2021 году – максимальные температуры в городе составляли от +20°С до +35 °С. Также тогда в сентябре была погода преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни наблюдались кратковременные дожди.

Так, аномальные температуры в этом месяце предварительно были на 3°С выше нормы. В 2021 году аномалия составила 2,5°С выше нормы, в 2017 году – на 2°С выше нормы, в 2016-м – на 3°С выше климатической нормы. Отсюда следует, что температура данного сентября не является сверханомальной.

Эксперт напомнил, что сентябрь в Алматы, как правило, сухой, с очень малым количеством осадков. Температура воздуха из года в год в пределах +20...+ 30°С.

До +35...+37°С может подниматься температура воздуха. Абсолютный максимум был зарегистрирован 4 сентября 1998 года, он составил +38,1°С, – подчеркнул представитель "Казгидромета".

Специалист заключил, что сегодня был один из самых теплых дней сентября. С завтрашнего дня жители города будут наблюдать постепенное похолодание.

27 сентября в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +15…+17°С. Днем +24…+26°С.

На 28-29 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ночью температура воздуха +11…+13°С, днем +19…+21°С.

"Отсюда видно, что идет понижение средней температуры воздуха в Алматы и в области", – добавил эксперт.

Также Даулет Кисебаев дал предварительный прогноз на октябрь. Как он отметил, исторически так сложилось, что в середине октября у нас в Алматы наступает бабье лето. Жители южной столицы и ее окрестностей еще могут наслаждаться периодом сухой и теплой погоды.