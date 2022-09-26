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В одном из поселков Акмолинской области отремонтировали дороги

ремонт дороги Акмолинская область Фото: Сельский округ Донской
В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в поселке Андыкожа батыр района Биржан сал отремонтировали внутрипоселковые дороги. По информации акима Донского сельского округа Таната Муканова, общая протяженность имеющихся внутрипоселковых дорог в селе Андыкожа батыр составляет 8997 км.

По словам акима, работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог выполнены по 10 улицам в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".

Реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни населения. Основной целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. В рамках проекта решается ряд задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сел, обеспечению доступности для сельских жителей социальных благ и государственных услуг и в целом – созданию более комфортной среды проживания, – сообщил Танат Талгатович.

дорога в Акмолинской области

Фото: сельский округ Донской

Далее он озвучил, что средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Андыкожа батыр начался со следующих видов работ:

  • фрезерование асфальтобетонного покрытия до 5 см – с 17 июля по 19 июля 2022 года;

  • устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-5см – с 2 августа 2022 года;

  • устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н-5см – с 29 августа по 20 сентября 2022 года.

Жители и гости поселка довольны качественным ремонтом дорог.

Ездить по таким дорогам – одно удовольствие! Настроение у сельчан отличное, вид села преобразился. Спасибо большое руководству района и области от водителей района имени Биржан сал, – поблагодарил житель поселка Андыкожа батыр Мурат Ахметов.

дорога Акмолинская область

Фото: сельский округ Донской

Работы среднего ремонта внутрипоселковых дорог по покрытию асфальтобетонной смеси 10 улиц села Андыкожа батыр завершены 20 августа 2022 года.

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