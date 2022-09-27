В АНК уверены, что президент Казахстана получил неоспоримый мандат народного доверия

Политический курс Касым-Жомарта Токаева ставит в приоритет интересы государства, где учитывается мнение народа, отметил в беседе с журналистом Zakon.kz член Ассамблеи народа Казахстана, член Национального курултая при президенте РК Шерзод Пулатов.

Наблюдая события, происходящие в стране в течение этого года, мы видим, как стремительно идет преобразование всей государственной и политической системы, считает эксперт Шерзод Пулатов. По его мнению, сегодня во главе всего стоит единство народа, его волеизъявление и благосостояние.

Отрадно, что реализация поставленных президентом Казахстана задач по формированию “Слышащего государства” отражается практически во всех принимаемых им решениях. Отличительной чертой нового политического курса по строительству “Справедливого Казахстана”, безусловно, является то, что решения главы государства принимаются после тщательного изучения вопроса, получения заключения от компетентных органов и, главное, учитываются рекомендации совещательных органов, общественных организаций и голос народа в целом. Член Ассамблеи народа Казахстана, член Национального курултая при президенте РК Шерзод Пулатов

Говоря об этом, общественный деятель подчеркнул, что все эти действия демонстрируют выбранный политический курс в сторону развития демократии. В качестве примера он привел изменение названия столицы Казахстана.

– По этому поводу есть разные мнения, но однозначно, что большинство населения приняло данное решение положительно, – говорит он. – Высокое доверие вызывает у казахстанцев тот факт, что, принимая такое решение, Касым-Жомарт Токаев поставил в приоритет интересы государства, где учитывается мнение народа, невзирая на трудности, которые необходимо будет преодолеть.

Другой момент, на который обратил внимание эксперт, это высокий профессионализм в сфере внешней политики и безупречная дипломатия, которую демонстрирует президент Казахстана.

Большой положительный резонанс получают выступления и заявления главы государства на международных площадках. Так, события, связанные с приездом в Казахстан лидеров мировых и традиционных религий, в том числе Верховного имама “Аль-Азхара” шейха Ахмада ат-Тайиби, Папы Римского Франциска и президентов ряда стран, выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН говорят в первую очередь о высоком авторитете Токаева, который за последние годы существенно укрепился. Член Ассамблеи народа Казахстана, член Национального курултая при президенте РК Шерзод Пулатов

Наша внешняя политика в условиях растущих разногласий опирается на выверенные действия, основанные на принципах мирного сосуществования всех стран, считает член АНК.

– Проводимая сегодня работа по расширению межгосударственного сотрудничества на всех уровнях демонстрирует готовность Казахстана сотрудничать со всеми соответствующими субъектами “в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли”, – прокомментировал эксперт. – Предложенная модернизация президента на дебатах в ООН направлена на то, чтобы придать новый формат взаимосотрудничеству между государствами и поиску решений в целях сохранения мира и согласия в мировом сообществе.

В свете всех происходящих событий, а также в результате принимаемых решений и предлагаемых инициатив, где за основу взят принцип “сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство”, Касым-Жомарт Токаев получил неоспоримый мандат народного доверия. Член Ассамблеи народа Казахстана, член Национального курултая при президенте РК Шерзод Пулатов

В скором времени в Казахстане будут проведены внеочередные президентские выборы, на которых граждане должны сделать выбор демократического пути развития страны, где единство нации и сохранение мира и согласия будут основополагающими принципами, резюмировал общественный деятель.