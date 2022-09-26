Редкий обитатель заповедника на востоке Казахстана попал на видео
Фото: Instagram/qazfwc
В национальном парке "Тарбагатай" Абайской области манула сняли на видео. Кадры с редким хищником появились на странице в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.
В публикации сказано, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.
На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.Пресс-служба МЭГПР РК
С 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.
20 сентября стало известно, фотоловушка сняла краснокнижных животных на водопое в парке "Алтын-Эмель".
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