Редкий обитатель заповедника на востоке Казахстана попал на видео

В национальном парке "Тарбагатай" Абайской области манула сняли на видео. Кадры с редким хищником появились на странице в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С. Пресс-служба МЭГПР РК

С 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.

20 сентября стало известно, фотоловушка сняла краснокнижных животных на водопое в парке "Алтын-Эмель".