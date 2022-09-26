Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Редкий обитатель заповедника на востоке Казахстана попал на видео

редкое животное нацпарк Фото: Instagram/qazfwc
В национальном парке "Тарбагатай" Абайской области манула сняли на видео. Кадры с редким хищником появились на странице в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.Пресс-служба МЭГПР РК

С 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.

20 сентября стало известно, фотоловушка сняла краснокнижных животных на водопое в парке "Алтын-Эмель".

Читайте также

Центральная Азия уязвима перед глобальным изменением климата – Айдар Есембаев

Видео обмелевшего Каспия вновь опубликовано в Казнете

На австралийское побережье выбросились 230 китов

Анастасия Московчук
Область Абай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Перестанет работать на некоторых iPhone
С октября WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления