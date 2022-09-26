В КНБ прокомментировали ситуацию на казахстанско-российской границе

Фото: gov.kz

В КНБ прокомментировали информацию о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе, появившуюся в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

В Комитете национальной безопасности заявили, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Пресс-служба КНБ РК Новость по теме На границе с Россией задержали троих россиян-уклонистов В ведомстве отметили, что официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало. Читайте также В Таразе завершился республиканский футбольный турнир TARAZ CUP 2022 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

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