В КНБ прокомментировали ситуацию на казахстанско-российской границе
Фото: gov.kz
В КНБ прокомментировали информацию о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе, появившуюся в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Zakon.kz.
В Комитете национальной безопасности заявили, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.
Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Пресс-служба КНБ РК
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В ведомстве отметили, что официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало.
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