Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

27 сентября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег. В Петропавловске – осадки.

На большей территории Туркестанской области 27-28 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 сентября в Кызылординской области и Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный на северо-востоке области – порывы 16 м/с.

29 сентября в Абайской области ожидается дождь с переходом в снег. На северо-западе области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, западе области, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха: ночью до 0...+5, на севере области -3°C, днем до +2...+7°C с дальнейшим понижением.

28-29 сентября на севере и востоке Восточно-Казахстанской области возможны сильные осадки. 29 сентября на северо-западе области – туман. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...+5°C, на севере, востоке области -5°C, днем до +2...+7°C с дальнейшим понижением.

27 сентября на северо-западе Акмолинской области днем ожидается дождь с переходом в снег. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге области, днем на большей части порывы 15-20 м/с. В Астане – ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.