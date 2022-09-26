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Подозреваемого в растлении малолетней задержали в Жанаозене

Задержание Фото: Zakon.kz
В Жанаозене задержали мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность малолетней девочки, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", мужчина был задержан 18 сентября. С ним уже провели следственный эксперимент.

В 12:30 часов на пульт дежурного 102 управления полиции Жанаозена поступил вызов о том, что неизвестный мужчина пристает к девочке. На вызов выехала следственно-оперативная группа. На месте был задержан 47-летний подозреваемый. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции города Жанаозен по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы.Департамент полиции Мангистауской области

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