В Таразе завершился республиканский футбольный турнир TARAZ CUP 2022
В турнире по футболу приняли участие 11 команд, состоящих из представителей СМИ из всех регионов страны.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Честь Жамбылской области защищали две команды.
По итогам соревнований команда "Алматы" заняла призовое III место, команда Atyrau Aqparat – II место. Главный приз завоевала команда из столицы Kazmedia Voltman.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Также по итогам соревнований были определены победители в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший игрок", "Лучший защитник", "Лучший нападающий", "Лучший бомбардир".
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
В церемонии награждения принял участие аким города Бахытжан Орынбеков, который вручил победителям дипломы, кубки и денежные призы.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза