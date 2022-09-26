В Таразе завершился республиканский футбольный турнир TARAZ CUP 2022

Завершился республиканский турнир TARAZ CUP 2022, организованный в рамках празднования Дня города в Таразе, сообщает Zakon.kz.

В турнире по футболу приняли участие 11 команд, состоящих из представителей СМИ из всех регионов страны.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Честь Жамбылской области защищали две команды.

По итогам соревнований команда "Алматы" заняла призовое III место, команда Atyrau Aqparat – II место. Главный приз завоевала команда из столицы Kazmedia Voltman.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Также по итогам соревнований были определены победители в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший игрок", "Лучший защитник", "Лучший нападающий", "Лучший бомбардир".

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В церемонии награждения принял участие аким города Бахытжан Орынбеков, который вручил победителям дипломы, кубки и денежные призы.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза