Стрельба в школе Ижевска: количество жертв возросло до 15
Фото: pixabay
26 сентября в школе российского города Ижевска произошла стрельба. По последним данным, среди погибших 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Zakon.kz.
Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15, из которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Следственный комитет РФ.
Как сообщалось ранее, стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме во время урока.
Установлена личность стрелка в школе Ижевска
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Позже появилась информация о том, что тело стрелка было обнаружено. По имеющимся данным, он покончил с собой.
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