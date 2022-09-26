Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стрельба в школе Ижевска: количество жертв возросло до 15

Парты Фото: pixabay
26 сентября в школе российского города Ижевска произошла стрельба. По последним данным, среди погибших 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Zakon.kz.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15, из которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Следственный комитет РФ.

Как сообщалось ранее, стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме во время урока.

Новость по теме

Установлена личность стрелка в школе Ижевска

Позже появилась информация о том, что тело стрелка было обнаружено. По имеющимся данным, он покончил с собой.

Читайте также

В Алматинской области ревнивый сельчанин забил женщину до смерти

Установлена личность стрелка в школе Ижевска

В Алматы произошло массовое ДТП с участием автобуса

Ирина Мишура
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления