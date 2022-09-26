Стрельба в школе Ижевска: количество жертв возросло до 15

26 сентября в школе российского города Ижевска произошла стрельба. По последним данным, среди погибших 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Zakon.kz.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15, из которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, передает Следственный комитет РФ.

Как сообщалось ранее, стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме во время урока.

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Позже появилась информация о том, что тело стрелка было обнаружено. По имеющимся данным, он покончил с собой.