В Алматинской области ревнивый сельчанин забил женщину до смерти

В селе Жетысу мужчина из ревности избил гражданскую жену. От побоев она скончалась, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в одном из крестьянских хозяйств около села Жанаталап в Каратальском районе. В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы было обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Женщина вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотом.

Накануне пара принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина, приревновав женщину к одному из гостей, жестоко ее избил. В итоге потерпевшая от побоев скончалась на месте происшествия. Супруг потерпевшей задержан полицейскими и помещен под стражу.

Расследование по факту проводится согласно ст. 106 ч. 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

С начала года полицией региона выявлено и наказано 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты административному аресту. 15 женщинам, пострадавшим от действий собственных супругов, а также их 34 детям, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.