Ситуация в Украине: СБУ ищет организаторов референдумов, Япония ввела санкции против российской оборонки
Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины о вхождении в состав России признаны состоявшимися. Об этом сообщают власти этих регионов.
Кремль своевременно сообщит о дате официального принятия новых регионов в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.
Никаких решений о закрытии границ в отдельных регионах РФ не принималось – Песков.
Песков также сообщил, что еще не подтверждено, что на 30 сентября запланировано послание Путина парламенту.
Многие граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, большинство уехавших белорусов в 2020 году сейчас просятся назад.
СБУ установила организаторов референдумов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они подозреваются в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.
США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Турция не признает референдумы по вхождению в состав РФ, как это было и с Крымом – глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Президент Молдовы Майя Санду пригрозила лишить гражданства жителей, которые будут воевать на стороне РФ в Украине.
Япония ввела новые санкции против России. В списках – 21 организация, связанная с оборонной промышленностью и имеющая отношение к производству химического оружия.