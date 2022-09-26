Ситуация в Украине: СБУ ищет организаторов референдумов, Япония ввела санкции против российской оборонки

Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины о вхождении в состав России признаны состоявшимися. Об этом сообщают власти этих регионов.

Кремль своевременно сообщит о дате официального принятия новых регионов в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Никаких решений о закрытии границ в отдельных регионах РФ не принималось – Песков.

Песков также сообщил, что еще не подтверждено, что на 30 сентября запланировано послание Путина парламенту.

Многие граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, большинство уехавших белорусов в 2020 году сейчас просятся назад.

СБУ установила организаторов референдумов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они подозреваются в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Турция не признает референдумы по вхождению в состав РФ, как это было и с Крымом – глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент Молдовы Майя Санду пригрозила лишить гражданства жителей, которые будут воевать на стороне РФ в Украине.