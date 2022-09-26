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Ситуация в Украине: СБУ ищет организаторов референдумов, Япония ввела санкции против российской оборонки

Ситуация в Украине 26 сентября Фото: pravdnr.ru
США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов, президент Молдовы пригрозила лишить гражданства жителей, которые будут воевать на стороне РФ в Украине, сообщает Zakon.kz.

  • Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины о вхождении в состав России признаны состоявшимися. Об этом сообщают власти этих регионов.

  • Кремль своевременно сообщит о дате официального принятия новых регионов в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • Никаких решений о закрытии границ в отдельных регионах РФ не принималось – Песков.

  • Песков также сообщил, что еще не подтверждено, что на 30 сентября запланировано послание Путина парламенту.

  • Многие граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, большинство уехавших белорусов в 2020 году сейчас просятся назад.

  • СБУ установила организаторов референдумов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они подозреваются в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

  • США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

  • Турция не признает референдумы по вхождению в состав РФ, как это было и с Крымом – глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

  • Президент Молдовы Майя Санду пригрозила лишить гражданства жителей, которые будут воевать на стороне РФ в Украине.

  • Япония ввела новые санкции против России. В списках – 21 организация, связанная с оборонной промышленностью и имеющая отношение к производству химического оружия.

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