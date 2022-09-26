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Токаев направил Путину телеграмму соболезнования

Направил Путину телеграмму соболезнования Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, сообщает Zakon.kz.

"С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе №88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

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Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
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