Токаев направил Путину телеграмму соболезнования

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, сообщает Zakon.kz.

"С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе №88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.