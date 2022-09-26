Депутат прокомментировала заявление Генпрокуратуры о распространении ложной информации

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульнара Бижанова прокомментировала заявление прокуратуры об участившихся фактах распространения ложной информации, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook она отметила, что при этом происходит организованное их комментирование ботами и разного рода блогерами, в которых явно содержатся признаки разжигания национальной розни.

Более того, вбрасывается недостоверная информация об арестах и задержаниях.

Давно известно, что инфо война, нападки, хейт, буллинг часто стало хорошо оплачиваемой "работой диванных войск". И соглашающихся на такие сомнительные заработки граждан все больше. Вымогательство, мошенничество в этой сфере становится обычным делом. Мне известны случаи, когда блогеры имеющие большое количество подписчиков начинают откровенно шантажировать даже госслужащих руководителей, в обмен на то, чтобы оставить их в покое критикой их действий, бездействия. Причем как обоснованной, так часто и абсолютно необоснованной. Но даже тот объем времени и энергии, которые идут на встречное опровержение пустой критики выматывает любого человека. Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова

Депутат отметила, что знает, что умеет делать пропаганда, особенно хорошо организованная, профессиональная. К сожалению, ее жертвами становится все больше людей, теряющихся в информационном потоке.

По ее словам, заметно наблюдается снижение уровня критического мышления. Нет навыков перепроверять информацию, смотреть официальные источники новостей. Изучать даты, события, характер подачи. Смотрят в основном на причину возникновения слухов.

Это происходит отчасти и из-за недостаточной встречной волны новостей от уполномоченных органов.

В то же время, приближается электоральный период. И в этот период мы все, наоборот, как единый народ, единое казахстанское общество должны объединиться ради нашего лучшего будущего. Где нет места национальной розни, войнам, пусть даже информационным. Где есть лишь неуемная жажда знаний, энергии созидания, строительства островка стабильности и благополучия наших детей, стариков, внуков в этом беспокойном мире. Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова

Сегодня, 26 сентября заместитель Генерального прокурора напомнил "любителям салонного общения" об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, порочащей честь и достоинство граждан, сеющей национальную рознь и вражду. Санкции этих статей 174, 194, 274 УК РК достаточно серьезные. Начиная от штрафа в 2000 МРП, заканчивая лишением свободы сроком до 20 лет.