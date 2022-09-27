Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Это следует из опубликованного на портале нормативных актов указа.
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США известен тем, что в начале июня 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ. Она касалась тотальной слежки американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи.
В частности, выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов.
В США его обвинили по двум статьям закона о шпионаже. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российское гражданство Сноудену предоставили по его просьбе.