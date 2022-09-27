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Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Путин дал российское гражданство Фото: Instagram/that_snowden
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, сообщает Zakon.kz.

Это следует из опубликованного на портале нормативных актов указа.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США известен тем, что в начале июня 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ. Она касалась тотальной слежки американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи.

В частности, выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов.

В США его обвинили по двум статьям закона о шпионаже. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российское гражданство Сноудену предоставили по его просьбе.

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