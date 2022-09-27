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Пашинян потребовал, чтобы ВС Азербайджана покинули территорию Армении

Азербайджан обязан вывести свои вооруженные силы с армянской территории, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Zakon.kz.

26 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что действия Азербайджана создают напряженную ситуацию в регионе, передает ТАСС.

Кроме того, заявления о том, что между Арменией и Азербайджаном нет точно определенных границ, Пашинян охарактеризовал как спекулятивные.

Франция председательствует в Совете Безопасности ООН, в повестку дня, которого при поддержке самого президента Макрона включена тема агрессии Азербайджана против Армении. В результате агрессии 12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения. Хочу подчеркнуть, что наша позиция однозначна: азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Ранее представители МИД Азербайджана обратились к посольству США в Армении с призывом воздержаться от односторонних заявлений с оценкой ситуации на Южном Кавказе.

До этого Пашинян заявил, что готов будет подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности.

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