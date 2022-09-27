"Барыс" в серии буллитов одолел "Локомтотив" и установил антирекорд

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" в серии буллитов переиграл ярославский "Локомотив", сообщает Zakon.kz.

В основное время игры и в овертайме команды победителя не выявили (0:0).

В серии буллитов удача улыбнулась игрокам "Барыса" - 0:1. Победный буллит забросил Никита Михайлис.

Казахстанцы впервые за всю историю КХЛ выиграли на площадке "Локомотива".

Также "Барыс" установил антирекорд КХЛ. Команда за 20 минут второго периода не нанесла ни одного броска в створ ворот соперника.

28 сентября "Барыс" на выезде сыграет с московским "Спартаком".

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