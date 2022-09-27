Психолог рассказала, как справиться с паническими атаками

Следует помнить, что это временное состояние и никакой реальной угрозы нет. Можно отвлечься на счет, например, вычитать по семь из 100, или проговаривать названия окружающих предметов, сообщает Zakon.kz.

При панической атаке следует оставаться на одном месте, сосредоточиться на дыхании, а также на телесных ощущениях, понюхать резкие запахи или съесть что-то яркое на вкус. Также следует помнить, что это временное состояние. Эти простые правила помогут справиться с панической атакой, рассказала клинический психолог Валерия Рыжик, сообщает ura.ru.

При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода – как после пробежки, когда вы глубоко дышали и у вас начала кружиться голова. Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бедра сидят на опоре, прикасаться руками к разным частям тела и называть их про себя, понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус, например, ментоловую или цитрусовую конфету, попробовать найти пять красных предметов вокруг или заранее скачать на мобильный телефон приложение, которое заполняется в момент приступа. Валерия Рыжик

В случае, если паническая атака началась у другого человека, в первую очередь следует не паниковать самому.

Спокойным тоном уточните, нужно ли что-то ему сейчас, вместе считайте вслух до пяти, чтобы помочь сосредоточиться на дыхании и замедлить его до нормального, дайте попить воду или сладкий чай и, конечно же, поддерживайте словами – "я рядом", "я тебе помогу". Паническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно – весь день. Валерия Рыжик

Фоном для развития панических атак являются ипохондрия, повышенная невротизация и тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство.

Если человек не умеет справляться со стрессами, имеет истощение нервной системы на фоне большого количества нерешенных проблем, то утрата или болезнь могут выступить в роли решающего катализатора для возникновения панических атак. Риск их появления повышается и при злоупотреблении алкоголем, никотином, кофеином и психотропными веществами. Значительное влияние оказывает и общее состояние организма – в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона ТТГ. Валерия Рыжик

Специалист подчеркнула важность обращения к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза.