Психолог рассказала, как справиться с паническими атаками
При панической атаке следует оставаться на одном месте, сосредоточиться на дыхании, а также на телесных ощущениях, понюхать резкие запахи или съесть что-то яркое на вкус. Также следует помнить, что это временное состояние. Эти простые правила помогут справиться с панической атакой, рассказала клинический психолог Валерия Рыжик, сообщает ura.ru.
При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода – как после пробежки, когда вы глубоко дышали и у вас начала кружиться голова. Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бедра сидят на опоре, прикасаться руками к разным частям тела и называть их про себя, понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус, например, ментоловую или цитрусовую конфету, попробовать найти пять красных предметов вокруг или заранее скачать на мобильный телефон приложение, которое заполняется в момент приступа. Валерия Рыжик
В случае, если паническая атака началась у другого человека, в первую очередь следует не паниковать самому.
Спокойным тоном уточните, нужно ли что-то ему сейчас, вместе считайте вслух до пяти, чтобы помочь сосредоточиться на дыхании и замедлить его до нормального, дайте попить воду или сладкий чай и, конечно же, поддерживайте словами – "я рядом", "я тебе помогу". Паническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно – весь день.Валерия Рыжик
Фоном для развития панических атак являются ипохондрия, повышенная невротизация и тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство.
Если человек не умеет справляться со стрессами, имеет истощение нервной системы на фоне большого количества нерешенных проблем, то утрата или болезнь могут выступить в роли решающего катализатора для возникновения панических атак. Риск их появления повышается и при злоупотреблении алкоголем, никотином, кофеином и психотропными веществами. Значительное влияние оказывает и общее состояние организма – в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона ТТГ. Валерия Рыжик
Специалист подчеркнула важность обращения к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза.