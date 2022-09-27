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Каждый казахстанец потребляет по 3,5 тыс. литров воды в день

исследование Фото: pixabay
Казахстанцы потребляют слишком много воды, говорится в исследовании Worldometers. Ежедневный уровень использования воды на душу населения в Казахстана достигает сразу 3,5 тыс. литров, сообщает Zakon.kz.

Для сравнения: в соседней России показатель составляет всего 1,3 тыс. литров, в Грузии — 1,2 тыс. литров, в Украине — 604 литра, а, скажем, в Великобритании — лишь 348 литров на человека в день.

Самые низкие показатели среди 179 стран, попавших в обзор, отмечены в африканских странах: в частности, в Демократической Республике Конго, занявшей последнее место, показатель составил лишь 34 литра в день на душу населения.

"Лидирует" же по потреблению воды еще одна страна Центральной Азии, Туркменистан: 16,3 тыс. литров воды в день на душу населения. В тройку главных "стран-водопользователей" попали два южноамериканских государства — Чили и Гайана.

За ними идут сразу три страны ЦА — Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан: 4,8 тыс., 4,5 тыс. и 4,3 тыс. литров воды на душу населения в день соответственно. Седьмую строчку занимают США с показателем в 3,8 тыс. литров на человека.

Впрочем, такие показатели водопользования в РК не вызывают удивления — достаточно посмотреть на тарифы на воду в стране. Так, к примеру, мониторинговая система Holidu приводит данные по стоимости холодного водоснабжения за 2021 год по 120 крупным городам из 63 стран, пишет finprom.kz.

Если сравнить с городами, попавшими в мониторинг, три ключевых казахстанских мегаполиса, Шымкент, Астану и Алматы, то в рейтинге из 123 городов они соответственно займут лишь 117-е, 118-е и 119-е места со стоимостью кубометра воды в 0,19, 0,11 и 0,1 евро. То есть водопроводная вода в Казахстане — одна из самых дешевых в мире.

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