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В Турции произошел теракт

теракт в Турции Фото: скриншот видео
В турецком городе Мерсин возле здания местной полиции произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как информирует telegram-канал MASH, трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников. Когда правоохранители попытались их задержать — началась перестрелка.

Одной из нападавших оказалась женщина-смертница, она пыталась заехать на территорию участка на автомобиле, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство.

Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал. В результате взрыва один полицейский погиб, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Местная полиция сообщает о двух подельниках — мужчине и женщине.

Первого удалось задержать почти сразу, женщину разыскивают.

Также сообщается, что СВУ, которое лежало в авто, взорвали дистанционно.

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