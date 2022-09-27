В Турции произошел теракт

В турецком городе Мерсин возле здания местной полиции произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как информирует telegram-канал MASH, трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников. Когда правоохранители попытались их задержать — началась перестрелка.

Одной из нападавших оказалась женщина-смертница, она пыталась заехать на территорию участка на автомобиле, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство.

Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал. В результате взрыва один полицейский погиб, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Местная полиция сообщает о двух подельниках — мужчине и женщине.

Первого удалось задержать почти сразу, женщину разыскивают.

Также сообщается, что СВУ, которое лежало в авто, взорвали дистанционно.