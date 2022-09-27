Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 1 трлн тенге за год

По данным ЕНПФ, на 1 сентября 2022 года на счетах вкладчиков накопилось 13,97 трлн тенге. За год сумма выросла на 1,02 трлн тенге, или 7,9%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в фонде, большая часть пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и достигла 13,6 трлн тенге.

Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили 416 млрд тенге, пенсионные накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) – порядка 3 млрд тенге.

При этом потоки поступающих средств продолжают расти.

Так, за восемь месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 1,1 трлн тенге, что превысило данные за аналогичный период 2021 года на 29%, или на 246,7 млрд тенге. Рост произошел по всем видам взносов. При этом 95,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 1 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев 29%), по ОППВ поступило 50,1 млрд тенге (рост 37%). 1,6 млрд тенге (рост 293%) было перечислено по ДПВ. ЕНПФ

По данным ЕНПФ, существенный прирост пенсионных накоплений произошел за счет чистого инвестиционного дохода, который с 1 января по 1 сентября 2022 года составил 694,7 млрд тенге.

На 1 сентября число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ достигло 12 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам – 10 907 012 единицы. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ – 581 410 ед., индивидуальных пенсионных счетов по учету ДПВ – 346 793 ед.

Вместе с тем с начала года фонд выплатил свыше 1 трлн тенге, большая часть это единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 868,3 млрд тенге.

Выплаты по возрасту составили 75,9 млрд тенге, выплаты по наследству – 43,2 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 34 млрд тенге, в страховые организации переведено порядка 17,5 млрд тенге, выплаты на погребение – 3,7 млрд тенге и выплаты по инвалидности – 1,6 млрд тенге.

В ЕНПФ также отметили, что сумма средней ежемесячной выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составила 29 859 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге.